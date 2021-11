- AG French Direct : les jeux vidéo français à l'honneur

Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le génie Made in France

Parce qu'on n'est jamais trop patriote pour courir nu peinturluré en bleu-blanc-rouge en poussant des cocoricos, soyons-le assez pour parler du jeu vidéo français.L'AG French Direct a tenu sa troisième édition la semaine dernière et a mis à l'honneur quelques jeux bien de chez nous, tous avec pour autant une dimension internationale. Vampire: The Masquerade – Swansong (Nacon), Deer & Boy (Lifeline), Century: Age of Ashes (Playwing), Mona (V. Aalbertsberg), la nouvelle console de Wizama, Overhaul (Bread Panda) ou encore RUN: The world in-between (Team Run), pour ne citer qu'eux, ont tous eu leur moment de gloire durant l'événement qui s'est déroulé en ligne.Plus de 46 jeux présentés, des conférences, des livestreams ( ici le jour 1 ici le jour 2 )...Si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeu vidéo français, faites-vous plaisir et retrouvez les jeux et leurs infos, et j'en passe. Vous pouvez même aller sur la page Steam ou la page Gog.com de l'événement.Une quatrième édition est d'ores et déjà prévue.