- Outcast offert gratuitement sur Gog.com

Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu vieux de 24 ans...

Tout est dans le titre. Le jeu Outcast est offert gratuitement sur le site Gog.com . Il s'agit de la version 1.1, soit une version retravaillée du jeu d'origine sorti en 1997 pour en optimiser le fonctionnement, et non pas du remake sorti en 2017.Vous y incarnez Cutter Slade, un soldat d'élite envoyé sur une planète alien, dans un monde où se mélangent sciences et magie. Vos chois auront un impact sur l'avenir des deux mondes : le leur et le vôtre. Le jeu vous demandera de converser avec les habitants, de vous allier avec certaines factions, en combattre d'autres...Et pour ceux qui se demandent, voici à quoi ça ressemble :