- Faraday Protocol, un jeu de puzzles futuriste

Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Les mystérieuses cités d’or

Publisher Deck 13, le studio à l’origine du RPG CrossCode, vient d’annoncer la sortie de Faraday Protocol, un jeu de puzzle/plateformes futuriste à la première personne.En sortant de votre vaisseau spatial, dans un environnement ressemblant à une forêt, vous allez découvrir trois étranges ziggurats à l'aspect extra-terrestre. Partez les explorer pour en comprendre les mystères !Avancer ne sera cependant pas facile et il faudra compter sur votre logique ainsi que sur le Bia-Tool, un objet capable de transmettre certains types d’énergies, pour passer les différentes épreuves qui vous attendent.Dans la lignée de Portal, la bande-annonce donne bien envie de découvrir ce jeu disponible sur PS, Xbox et Switch au prix de 24,99 € et sur Steam pour 19,99 €.