- Blue Archive, un RPG anime sur mobile, est disponible

Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Pour les amateurs de cat-girls et de tanks et de tanks conduits par des cat-girls

Blue Archive, le nouveau RPG anime sur mobile de NAT Games, est officiellement disponible sur Android et iOS en téléchargement via Google Play ou l’Apple Store.Le jeu vous propose de suivre un groupe d’étudiantes aventureuses à travers leurs romances, les clubs scolaires ou encore les événements de l’école… et les bagarres occasionnelles avec l’école rivale ! (à grand renfort d’armes de catégories militaires tout de même)Le joueur incarnera un de leur professeur afin de les guider alors qu’elles enquêtent sur des incidents à travers la ville.Pour fêter la sortie, l’éditeur, Nexon, propose jusqu’au 30 Novembre un événement permettant de récupérer en jeu 500 pyroxenes, une table pour le thé en décoration pour le café Schale et un bouquet brillant.De plus durant l’événement de connexion quotidienne d’Arona, les joueurs pourront récupérer chaque jour où ils se connectent de la monnaie en jeu, des pyroxenes, 150 points d’action et les objets d’améliorations de personnages « Rapport d’activité pour débutant », « Rapport d’activité normal ».Bref, si vous aimez les cat-girls, les lolis bien trop jeunes pour être acceptables et les flingues, ce jeu est peut-être fait pour vous.