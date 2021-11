- Jurassic World Evolution 2 est sorti

Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça a quel goût, le T-Rex ?

Trop limité, mal scénarisé, trop contraignant et finalement, pas si intéressant que ça, le premier Jurassic World Evolution avait (vraiment) eu du mal à nous convaincre.Frontier Developments a quand même décidé de faire une suite. Jurassic World Evolution 2 vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le mode Campagnese déroule après les événements de Jurassic World : Fallen Kingdom, aux côtés de personnages des films tels que Claire Dearing (interprétée par Bryce Dallas Howard) et le Dr Ian Malcolm (interprété par Jeff Goldblum).Des dinos en pagaille à créer, à coller dans des enclos et un parc d'attraction à gérer... sauf que bien entendu, rien ne se passe JAMAIS comme prévu.