- Assassin’s Creed Valhalla : la saison 4 est disponible gratuitement !

Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Une LICORNE !

La 4ème saison d’Assassin’s Creed Valhalla est disponible gratuitement dès d’aujourd’hui. Dans cette nouvelle saison, les joueurs pourront découvrir le festival d’Oskoreia et de la Chasse sauvage d’Odin. Dans cette chasse, les esprits des morts s'attaquent aux vivants faibles. Il faudra leur prouver que votre clan est tout sauf sans défense.Le Festival d’Oskoreia se déroule du 11 novembre au 2 décembre et proposera de nouvelles activités et quêtes, avec, à la clef, de nombreuses récompenses. Pour pouvoir découvrir ce festival, les joueurs devront avoir atteint l’Angleterre, terminé l’un des deux premiers arcs narratifs du jeu et avoir atteint le 2e niveau de colonie.Seront proposés : le tir à l’arc, l'équitation et un nouveau tournoi contre les esprits.Les Tombeaux des Trépassés, accessibles dans toute l'Angleterre, sont des donjons énormes disponibles dès que les joueurs ont débloqué leur colonie. Ils seront proposés gratuitement dès le 9 novembre.Enfin, le 10 novembre, dans le cadre du premier anniversaire de la sortie d’Assassin's Creed Valhalla, des défis spéciaux et des récompenses exceptionnelles, incluant la Serre de Valravn, une nouvelle épée à une main et une monture licorne, seront disponibles dans le jeu.