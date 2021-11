Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 11:30:00 par Inès Pouille

Un jeu de filles ?

Si vous étiez en manque de weeberie servie sous forme de JRPG, sachez que BLUE REFLECTION: Second Light, sortant aujourd’hui même, saura combler ce manque, en plus d’y ajouter une touche de fantaisie (ou de LSD, on sait pas trop).Le jeu suit les péripéties rocambolesques de trois collég- lycéennes, Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo et Yuki Kinjou, qui se retrouvent du jour au lendemain transportées dans une mystérieuse académie volante, le tout en perdant tout souvenir à l’exception de leur prénom. Un mauvais lundi, quoi …Évoluant à travers l’”Heartscape”, nos trois héroïnes seront confrontées à de nombreuses épreuves dans la recherche de leurs souvenirs, qui se retrouveront étroitement liés à la vérité qui se cache derrière ce monde étrange … Entre combats de monstres, exploration, craft, cuisine, obtention de fragments de leurs mémoires et gestion de relations sociales, il semble y avoir fort à faire. Ce dernier aspect semble être la clé pour la progression de nos protagonistes, qui débloqueront de nouvelles capacités en parallèle du développement de leur amitié.Plusieurs mises à jour sont d’ores et déjà prévues pour assurer le suivi du jeu, la première débarquant dès le 23 novembre, incluant de nouveaux filtres pour l’appareil photo. Les ajouts du 21 décembre ajouteront quant à eux un mode hardcore nommé “MUST DIE” (charmant).A noter que le studio Gust a annoncé une collaboration entre BLUE REFLECTION: Second Light et le prochain Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, pour sortir un costume. Ceux qui possèdent le bonus de précommande « Summer Bikini » de BLUE REFLECTION: Second Light ainsi que le bonus limité dans le temps « Comfy and Casual » d’Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, auront droit à des costumes exclusifs dans chacun des jeux.