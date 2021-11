- The Gunk, sur PC et Xbox, le 16 dÃ©cembre

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 11:48:00 par Cedric Gasperini

Ecolo game

The Gunk sortira sur Xbox (One et Series) ainsi que sur PC, exclusivement via le Microsoft Store, le 16 décembre. Il est développé par Thunderful Games, à l'origine du jeu Steamworld Dig.Il s'agit d'un jeu en vue extérieure, jeu d'exploration et d'aventure qui se déroule dans un monde étonnant et sauvage. Vous allez découvrir Rani et Becks, les héros du jeu. A la recheche de ressources, ils vont croiser le Gunk, des résidus nocifs, liés à leur activité. Un dilemne va alors s'emparer d'eux...A découvrir en vidéo.