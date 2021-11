- SteamWorld Headhunter : duel de robots en plein Far West

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 11:35:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Thunderful Games reprend son univers de SteamWorld Dig 1 & 2 et se lance dans un jeu d'action en vue extérieure. Passage à la 3D pour des duels de robots dans cet unives de Far West.SteamWorld Headhunter se présente comme un jeu d'action en coop.Pas plus d'info pour le moment. Le jeu sortira sur PC, via Steam, en 2022.