- Treasures of the Aegean : pour l'amour de Prince of Persia

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

D'excellentes références...

Treasures of the Aegean est un jeu de plateformes qui vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu est présenté comme un hommage aux anciens jeux tels que Prince of Persia, Tomb Raider ou Flashback, le tout inspiré des BD du genre Tintin ou Astérix. Avec des références comme ça, impossible de ne pas être intrigué...Le jeu vous plonge dans un monde coincé dans une boucle temporelle. Marie et Andrew utilisent leurs capacités en parkour pour retrouver une civilisation disparuie.En tout cas, la bande-annonce donne envie de mettre la main dessus :