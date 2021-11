Le Livre des Glaces - T1 : La Fille et les Etoiles, roman de fantasy

Publié le Jeudi 11 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un bon roman mais qui a du mal à briser la glace

L'hiver arrive et on a donc demandé à Julia, notre lectrice-en-chef, de se plonger dans un bouquin qui se déroule dans un univers où, soyons clairs, on se pèle les couilles.Sauf que, ça tombe bien, Julia n'en a pas, de couille. Et même si elle a rétorqué "oui, mais j'ai des miches et l'expression on se pèle les miches, ça marche aussi", ça ne change rien : c'est elle qui s'est plongé dans la lecture de la fille et les étoiles.Oui parce que Julia c'est un peu notre étoile à nous. Alors ok, elle est plus "petite casserole" que "étoile polaire", mais quand même, c'est notre étoile à nous.