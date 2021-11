Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se dévoilent

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu légendaire ?

Nintendo et la Pokémon Company ont dévoilé uine nouvelle bande-annonce de leurs Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante.Les jeux sortiront le 19 novembre, soit la semaine prochaine, sur Nintendo Switch.Dans cette nouvelle bande-annonce, vous découvrirez le Parc Rosa Rugosa, accessible seulement une fois que les joueurs et joueuses sont entrés au Panthéon des Dresseurs. Ce parc est l'occasion de croiser de nombreux Pokémon légendaires et fabuleux, cachés au fond de grottes spéciales.