Last Weekend, thriller pour ados et jeunes adultes, la critique

Publié le Jeudi 11 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Trois ados seuls dans une montagne ? Qu’est-ce qui pourrait mal se passer… ?

L'idée nous a fait marrer et on a failli organiser un week-end de rando dans la montagne, avec tous les membres de la rédaction.Et puis en discutant, on s'est demandé ce que l'on ferait en cas de problème. Que l'on se retrouve bloqués ou poursuivis par une armée de tueurs en série. Qui sacrifierait-on en premier ?Bon, en fait, en premier, on sait. A l'unanimité, on a voté pour Sylvain. Même lui, il n'a pas compris la question et il a voté pour lui.Mais en deuxième ?