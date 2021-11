Final Fantasy V Pixel Remaster est disponible

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Des p'tits carrés

Square Enix a lancé Final Fantasy V en version Pixel Remaster. Le jeu est désormais disponible sur PC, via Steam, et sur mobile.Les cristaux qui assurent l'équilibre du monde sont en danger et le roi, parti pour les sauver, n'a plus donné de nouvelle... Un jeune homme, à dada sur son chocobo, va donc prendre le destin du monde en mains...Le jeu a entièrement été redessiné en Pixel Art 2D et la bande-son a été réarrangée en fonction. Le gameplay a été revu, proposant une interface plus moderne et des options de combats automatiqus. Ont également été ajoutés, un bestiaire ou une galerie d'illustrations.