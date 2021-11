Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Jouez avec vos zamis

Ubisoft a annoncé la sortie de son Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction pour le 20 janvier prochain. Le jeu sortira sur PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il sera cross-play, cross-save et cross-progression voire même cross-monsieur si vous avez faim.Le jeu sera vendu 39,99 €. Il proposera 4 niveaux de difficulté, 12 niveaux inédits (environ 3 fois plus grands que les cartes de Rainbow Six Siege), le tout dans 4 régions. Ajoutez plus de 60 armes, 15 technologies REACT exclusives, des technologies reprises de Rainbow Six Siege, sans oublier qu'Ubisoft a prévu de nombreuses mises à jour gratuites comme un mode hebdomadaire ultime à la fin du jeu.L'Édition Deluxe, qui comprend tous les éléments de l'Édition Standard ainsi que 3 packs bonus, sera vendue 49,99 €.Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.Chaque édition comprendra un "Buddy Pass" permettant d'inviter 2 amis à jouer gratuitement pendant 14 jours.