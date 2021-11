- Somber, un jeu de plateformes Ã  ambiance

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Peint à la main

Les petits jeux de plateformes à ambiance, c'est toujours sympa. Et si on pourra parler de Limbo comme le plus célèbre représentant du genre, il en existe plein d'autres qui vous apporteront de beaux et agréables moments de détente et un beau voyage dans un monde inconnu.Même si, j'avoue, pour se faire peur dans un monde inconnu, on peut aussi décider d'aller à un concert de Jul ou assister à une soirée d'ados.Moins terrifiant quand même, Somber est un jeu qui se déroule dans le monde de Gloom. Il a été peint à la main et se réclame, justement, de la lignée de Limbo et des oeuvres de Tim Burton.Sortie prévue sur Steam en début d'année prochaine.