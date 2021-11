- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est sorti

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

PEGI 18

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est désormais disponible en version numérique sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Il sera disponible le 7 décembre en version boîte, excepté sur PC et PS5 (allez comprendre). Et il sortira au premier trimestre 2022 sur Android et iOS.Au menu, meilleur ciblage et verrouillage de la visée, mise à jour de la roue des armes et de la radio, mise à jour des mini-cartes, nouveaux succès et trophées... La version Nintendo Switch bénéficie de contrôles propres, avec notamment la navigation des menus via l'écran tactile et la visée gyroscopique.L'occasion, pour la jeune génération, de mettre la main sur ces jeux cultes. Donc, on peut dire, de mettre la main au culte.