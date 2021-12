Stranger Things - Panique à Hawkins, un escape game à jouer en famille

Publié le Lundi 27 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pour les fans, mais pas seulement

Coffret Escape game Stranger Things - Panique à Hawkins



Voici un superbe coffret avec un kit complet pour organiser une incroyable soirée escape game entre amis, dans l'univers oppressant de la célèbre série à succès de NETFLIX "Stranger things". Retrouvez-vous en 1983, dans la petite ville d'Hawkins, avec Will, Mike, Onze et affrontez des phénomènes surnaturels. Explorez l'univers fantastique de "Stranger Things", grâce à 4 scénarios, plus captivants les uns que les autres.



Ce coffret contient :

• 1 livret 24 pages (scénario, préparation, règles, solutions)

• 54 cartes réparties en 4 missions (avec cartes "vérifications" pour jouer sans maître de jeu)

• 6 cartes compétences

• 3 plateaux recto-verso (6 plans)

• 10 enveloppes pleines de surprises



Avis : Retour dans les années 80. En 1983 pour être précis. Dans la bourgade d'Hawkins, vous allez incarner les héros de la série Stranger Things et tenter d'échapper au démogorgon... Alors que la ville est en proie à des phénomènes étranges (bornes de jeux vidéo de la salle d'arcade incontrôlables, messages qui apparaissent sur les murs d'une maison abandonnée, expériences secrètes menées dans le laboratoire, passage vers le monde à l'envers qui s'ouvre dans la forêt... il va falloir utiliser vos méninges pour vos sortir de là...Panique à Hawkins est un escape game pour les fans de la série... mais pas seulement. Il est tout à fait jouable même si vous n'y avez pas jeté un oeil. 4 scenarii sont regroupés dans cet escape game, à jouer l'un après l'autre... un livret de règles explique clairement comment jouer, un plateau de jeu permet de mieux appréhender la progression... Vous pouvez jouer par équipes seules ou avec un maître de jeu, histoire de ne pas être bloqué.C'est plutôt bien pensé au final, pas forcément simple, mais pas ultra compliqué non plus... Stranger Things - Panique à Hawkins est un escape game à prix abordable, qui permet de passer de bons moments en famille ou entre amis, fans ou non de la série Netflix.LaroussePrix généralement constaté : 19,90 €Recommandation GamAlive : 12+