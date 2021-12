- Uncharted : la bande-annonce laisse présager le pire

Publié le Vendredi 24 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours pas convaincu

On s'attend à un monumental raté, du moins en ce qui concerne l'exercice d'adaptation... ne serait-ce qu'à cause du choix des acteurs par rapport aux personnages du jeu...Après, on ne sait jamais, si on occulte totalement le côté Uncharted, ça fera peut-être un petit film d'aventure sympa à voir... même si, bon, on a quand même de gros doutes...En attendant, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Le film sort le 16 février.