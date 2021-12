- Regiments : testez le jeu gratuitement

Publié le Mardi 28 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Guerre épaisse

MicroProse vous propose de mettre les mains sur son jeu de stratégie en temps réel (RTS), Regiments, dès à présent. Et ce, gratuitement. Sorte de bêta test, cette version "Playtest" vous propose de jouer une partie de la campagne. Plusieurs affrontements, sur plusieurs cartes, sont prévues.Nous sommes en pleine Guerre Froide, en 1989, et les forces de l'OTAN combattent les forces du Pacte de Varsovie, en Allemagne.Le jeu propose un suivi d'une mission à l'autre : les forces déployées sont toujours en place et les pertes sont comptabilisées... Ces missions peuvent se dérouler de jour comme de nuit.Le jeu est à découvrir sur Steam