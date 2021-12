Steam : les jeux les plus vendus de 2021

Publié le Mardi 28 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas beaucoup de nouveautés...

CS GO

New World

Destiny 2

GTA V

Apex Legends

Naraka Bladepoint

Rainbow Six Siege

Dota 2

Dead By Daylight

PUBG Battlegrounds

Valheim

Battlefield 2042

Red Dead Redemption II

FIFA 22

Back 4 Blood

Warframe The New War

Forza Horizon 4

It Takes Two

Rust

Forza Horizon 5

The Elder Scrolls Online

Final Fantasy XIV

Sea of Thieves

War Thunder

Civilization VI

Cyberpunk 2077

Euro Truck Simulator 2

Mass Effect Legendary Edition

Ark Survival Blood

Age of Empires IV

Phasmophobia

Monster Hunter World

Black Desert

Outriders

Les Sims 4

Halo Infinite

Stellaris

Path of Exile

Team Fortress 2

Resident Evil Village

Steam a dévoilés les 100 jeux qui se sont le plus vendus durant l'année 2021. Un classement non pas par unités vendues, mais par chiffre d'affaires brut.Le classement, sans numéro (on ne saura pas qui est le numéro 1 des ventes) est présenté en quatre catégories, des plus aux moins vendus : platine, or, argent et bronze.Et on vous laisse découvrir les jeux bronze, plutôt nombreux, sur la page Steam . Les jeux y sont, pour beaucoup, en soldes. Profitez-en.