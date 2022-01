Les films incontournables de 2022

Publié le Mardi 11 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ou pas...

Même si le secteur du cinéma a bien morflé ces derniers temps, pandémie oblige, et même si les dates de sorties bougent tellement vite en fonction du nombre de contaminations et de l'ajustement face aux restrictions sanitaires (la preuve, entre le début de l'écriture de ce dossier et sa fin, une date a été modifiée et un type de sortie aussi...) qu'il est difficile d'établir la moindre liste précise, nous avons fait le tour des films qui débarquent ces six prochains mois.Résultat, une petite liste de ceux qu'il faudra voir.Ou pas, cela dit, parce qu'on sait pertinement que dans le tas, il va y avoir des merdes.Mais bon.On vous explique tout dans notre dossier...