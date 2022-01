Assassinâ€™s Creed The Ezio Collection annoncÃ© sur Nintendo Switch pour le 17 fÃ©vrier

Publié le Mercredi 12 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tous les chemins mènent à Rome

Ubisoft a annoncé la sortie d'Assassin’s Creed The Ezio Collection sur Nintendo Switch pour le 17 février. Cette compilation contiendra trois jeux et deux courts-métrages.Au menu, l'excellent Assassin's Creed II, le plutôt bon Assassin's Creed Brotherhood et le raté Assassin's Creed Revelations seront accompagnés des films courts Assassin's Creed Lineage et Assassin's Creed Embers.Les jeux auront également tous leurs DLC solo. Le tout pour 49,99 €.Jouables hors ligne. Le contenu multi ne sera, lui, pas inclus a priori. J'ai hâte de voir ça.