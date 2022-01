Bob's Burgers : le film, annoncé fin mai au cinéma

Publié le Mercredi 12 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Décalé

La série d'animation Bob's Burgers, signée 20th Century Studios, aura droit à son long métrage. Bob's Burgers : le film, sortira le 25 mai prochain au cinéma.Cette série, vieille de 12 saisons, a été diffusée sur MCM en 2017 et est désormais disponible sur Disney +, via Star. Décalée et irrévérencieuse, la série raconte l'histoire de Bob Belcher, qui gère le restaurant Bob's Burger, fondé par son grand-père et tenu ensuite par son père. Bob, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, tente de maintenir l'établissement à flot...Réalisé par Bernard Derriman, le film est à découvrir dans une nouvelle bande-annonce.