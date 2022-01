Forever Skies : un nouveau jeu post-apocalyptique

Publié le Mercredi 12 janvier 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La vie, après le coronavirus...

Forever Skies est un jeu d'action et survie dans un monde post-apocalyptique, qui vient d'être annoncé par Far From Home, un nouveau studio monté par une vingtaine de développeurs ayant déjà une certaine expérience et officié sur des jeux tels que Dying Light, Dead Island, Chernobylite, Divinity Original Sin...Vous allez y évoluer dans un monde ravagé par une catastrophe écologique. A bord de votre dirigeable, vous êtes à la recherche d'un moyen de guérir une maladie. A vous de fouiller les ruines, les bâtiments abandonnés, et de faire face aux dangers qui peuplent désormais la Terre...Le jeu sort dans quelques semaines en accès anticipé, sur Steam