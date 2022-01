Far Cry 6 prÃ©sente Pagan : ContrÃ´le, son deuxiÃ¨me DLC

Publié le Mercredi 12 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On est méchant

Parce qu'il y en a qui ont aimé Far Cry 6, si, si, je vous jure, et même à un point qu'ils sont capables d'acheter des DLC pour le jeu, sachez qu'Ubisoft vient de sortir Pagan : Contrôle, la deuxième extension.Vous allez incarner Pagan, le méchant de Far Cry 4, dans une aventure de type roguelite, se déorulant au plus profond de son esprit torturé... L'occasion d'en découvrir un peu plus sur ce personnage phare de la série.Les mauvaises langues, telles que nous, dirons que c'est surtout l'occasion de rameuter de nouveaux joueurs en ramenant à la vie un personnage haut en couleur, pour un jeu qui en manque tellement...