- Skabma - Snowfall, un jeu d'aventure nordique

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Skabma, c'est pas le nom d'une table basse Ikéa, ça ?

Alors qu'il est parti à la recherche de son renne qui s'est égaré dans la forêt, Ailu, un jeune éleveur du village du peuple Sami, tombe sur Goadvddis, le tambour enchanté qui renferme le pouvoir ancestral des guérisseurs. Ça tombe pile-poil, puisqu'un mal mystérieux frappe ses congénères. Ailu va donc se lancer dans une quête pour guérir son peuple, tout en se laissant guider par les quatre esprits familiers : la chouette, l'ours, la truite et le renard. Vous remarquerez qu'il n'y a jamais de chimpanzé comme esprit familier. Peut-être parce qu'un esprit familier qui tire la langue et lance son caca, ça le fait moyen.En attendant, Skabma Snowfall, ça a l'air très chouette (esprit familier oblige). C'est signé Red Stage Entertainment et PID Games, et cest attendu sur PC, dans le courant de l'année.