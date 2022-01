- Nightmare Alley : Guillermo del Toro parle de son film

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il faut prendre le del Toro par les cornes

Nightmare Alley sort mercredi prochain, dans un contexte un peu particulier, lié à la pandémie. Non seulement la fréquentation des cinémas n'est pas au beau fixe, mais en plus, ce n'est pas forcément le genre de films que l'on a envie de voir pour se remonter le moral.Et pourtant, les premiers retours sont bons et les films de Guillermo del Toro sont toujours un voyage et un dépaysement éblouissants.Pour vous convaincre d'aller le voir, la 20th Century Fox multiplie les extraits et making-of. Ici, c'est le réalisateur qui parle de son oeuvre.