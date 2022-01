(TEST) God of War (PC)

Publié le Jeudi 13 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour du gros chauve

4 ans après sa sortie sur PS4, un an après son patch sur PS5, God of War débarque sur PC. Avec tout un tas d'interrogations. Le jeu n'est-il pas trop vieux ? Kratos, lui-même, n'est-il pas trop vieux ? Le portage a-t-il été soigné ? Peut-on réellement réussi un portage d'un jeu vieux de 4 ans sur l'ancienne génération de consoles, sur PC ? Est-ce bien raisonnable alors que la pandémie sévit de plus belle ? Pourquoi les Lucky Charms ne sont pas vendus en France ? Pourquoi les Twinkies non plus ? Est-ce raisonnable qu'un guerrier chauve dans un paysage montagneux et enneigé parte à l'aventure sans même une petite laine ou un bonnet ? Est-ce que même les enfants de héros sont chiants ?Toutes ces questions, ou presque, trouveront réponse dans notre test de la version PC du jeu God of War. Farpaitement.