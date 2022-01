- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl repoussé

Publié le Jeudi 13 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas une si mauvaise nouvelle que ça...

La suite de l'un des plus plaisant FPS des années 2000, j'ai cité STALKER 2, est en développement chez GSC Game World. Le jeu était même prévu pour le premier semestre de cette année.Les développeurs viennent d'annoncer le report de la date de sortie du jeu. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sortira finalement le 8 décembre 2022. C'est tard. Mais d'un autre côté, ça fait plus de 10 ans que l'on attend cette suite alors on n'est pas non plus à quelques mois près...Le jeu a besoin de quelques temps supplémentaires pour être testé et fignolé. Vu les bugs et les problèmes du premier opus à sa sortie, on préfère justement qu'ils prennent leur temps et nous livre un jeu bien fini.En tout cas, on a hâte.