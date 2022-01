- Bunker Builder Simulator : comment bien préparer l'apocalypse

Publié le Jeudi 13 janvier 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Oui, ça existe...

Dans la grande lignée des "Nimportequoi Simulator", nous vous présentons aujourd'hui Bunker Builder Simulator. Si l'envie vous en prend de creuser un abri dans votre jardin, et d'y installer tout ce qu'il faut pour survivre, le jeu va vous apprendre à mettre votre projet en branle.Creuser les fondations, monter votre bunker (ou plutôt, l'enterrer), mais aussi le sécuriser et l'équiper... on n'est jamais trop prudent en cas d'attaque de ces salauds de russes ou ces salauds de zombies.Vous n'en rêviez vraiment pas ? Hyper Studio l'a fait quand même... Le jeu sort prochainement sur Steam