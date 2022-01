Elex II s'offre une nouvelle vidéo de combat

Publié le Mercredi 12 janvier 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Visez les dents

Pour rappel, Elex est un action-RPG en monde ouvert, signé Piranha Bytes, sorti en 2017. Sa suite, Elex II, sortira le 1er mars 2022. Les précommandes sont déjà ouvertes.Le jeu se déroule quelques années après le premier opus : une nouvelle menace, les Skylands, débarquent sur la planète Magalan et veulent en changer la physionomie pour l'adapter à leurs besoins. Le héros du premier opus, Jax, est de retour et va devoir unifier les clans pour faire face à ce nouvel ennemi.Ce mélange de fantasy et SF s'offre, au passage, une nouvelle bande-annonce présentant les combats. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.