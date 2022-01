FAR: Changing Tides annoncÃ© pour le 1er mars

Publié le Mercredi 12 janvier 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Et ça repart

FAR: Changing Tides est toujours prévu sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Steam et l’Epic Games Store. Frontier Foundry et Okomotive Studios viennent d'annoncer que leur jeu sortira le 1er mars et que les précommandes sont d'ores et déjà disponibles.Notez que sur Xbox, il sera proposé via le GamePass.Après FAR: Lone Sails, sorti en 2018, les développeurs nous renvoient dans ce monde recouvert par les eaux.On va incarner Toe, qui appartenait à une civilisation sous-marine et arpente désormais le monde. Nous pourrons découvrir les fonds marins et se déplacer sur ou sous l'eau.Le jeu sera dans la lignée du premier opus : pas d'ennemi, mais un jeu d'exploration où, via les dangers de ses environnements, certaines situations peuvent quand même être fatales.