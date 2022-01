Le comics Horizon Zero Dawn en librairie dès début février !

Publié le Jeudi 13 janvier 2022 à 10:20:00 par Julia Bourdin

Achat à l'horizon !

Le 3 février sortira en librairie le premier tome d’un comics sur le jeu de Guerilla Games venant de chez Mana Books. Les autrices Anne Toole et Ann Maulina nous proposent une trilogie consacrée, du moins pour le premier arc narratif, à Talanah, l’une des plus proches alliées d’Aloy et grande chasseuse de machine.Voici le résumé de ce tome : « Mille ans après notre époque, Horizon est une Terre pleine de splendeurs naturelles et de ruines oubliées, où des créatures robotisées impressionnantes peuplent le monde tandis que les humains organisés en tribus primitives luttent pour survivre. Au lendemain d’une bataille titanesque qui a presque ravagé la capitale Méridian, Talanah, l’une des plus grandes chasseuses de machines du pays, peine à trouver sa place dans l’effort de reconstruction. Pire encore, Aloy, son amie de confiance, s’est volatilisée. Lorsqu’une nouvelle menace émerge dans l’arrière-pays, elle doit décider de la meilleure façon de servir sa tribu, ses amis et elle-même. »Le tome comprendra 128 pages pour un prix de 15 €.Pour ma part, j’ai bien hâte d’y jeter un œil…