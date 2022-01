- On pourra bientôt se taper dessus avec KungFu Kickball

Publié le Jeudi 13 janvier 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Dans le respect de l’art shaolin et des gestes barrières

KungFu Kickball, le jeu d’équipe de sport-plateforme-combat, un genre visiblement très spécifique, développé par WhaleFood Games et édité par Bowfish Studios sortira le 10 février 2022. Il sortira alors d’accès anticipé sur Steam et supportera le cross-play avec les versions PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One.Le jeu vous propose des parties de football rapides et agressives en 1v1 ou 2v2. Le tout en 2D vue de côté sur des plateformes. Il vous faudra élaborer des stratégies rapides à la fois défensives et offensives afin de mettre le ballon au fond des cages de l’adversaire, que ce soit en ligne ou en multijoueur local.Si ce n’est pas trop mon genre de jeux, ça a l’air très amusant à regarder et pour 15,99 € cela pourrait être un bon jeu pour les soirées entre amis alcoolisées à la maison.