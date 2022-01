- Le FMV dystopique Not For Broadcast sort bientôt

Publié le Jeudi 13 janvier 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

L’éditeur TinyBuild et le studio NotGames viennent d’annoncer la sortie de la 1.0 de Not For Broadcast sur Steam, GOG et l’Epic Games Store dès le 25 janvier.Avec plus de 43 heures de vidéos, de publicités surréalistes Not For Broadcast souhaite mettre les joueurs aux commandes d’une chaine d’information britannique en pleine époque dystopique. Ils devront choisir les angles de caméra, censurer les insultes et faire des choix éditoriaux qui influenceront le monde et l’histoire. Le tout en direct.Le jeu, pour l’instant en accès anticipé, compte déjà plus de 300 000 acheteurs ce qui laisse présager du bon. La version 1.0 conclura l’histoire et apportera de nouvelles vidéos ainsi que de nouveaux défis. Si le genre vous intéresse ou que vous avez un certain amour pour George Orwell, vous pourriez lui laisser sa chance au prix de 20,99 €.