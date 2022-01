(TEST) Exo One (Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Mercredi 12 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vers l'infini et au delà

Qui n'a jamais rêvé de voler à travers les cieux, tel un aigle somptueux, découvrir de nouveaux paysages comme une hironde magnifique, parcourir des milliers de kilomètres tel un pélican majestueux, et chier sur les passants comme une mouette bourrée ?Si ce dernier rêve n'appartient qu'à moi, il n'empêche que le désir de fendre le ciel ne date pas d'hier. Icare s'en souvient encore, lui qui est allé nourrir les poissons après avoir tenté de battre des bras un peu trop près du soleil.Vincent ne déroge pas à la règle. Rêvant de fuir un quotidien où ses enfants le détestent, sa femme le bat et même ses poules tentent de lui crever les yeux, il a pu s'échapper quelques instants grâce à Exo One.