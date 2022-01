- Moon Farming : devenez agriculteur... sur la lune

Publié le Jeudi 13 janvier 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Au moins, on n'est pas emmerdé par les voisins

Planter son blé, aller arroser ses choux avant de traire ses vaches et récolter ses pommes, c'est marrant (du moins sur sa console ou sur son ordi), mais c'est du vu et revu. Et si vous faisiez la même chose... mais en combinaison spatiale ?Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque mettez une vache sur la lune et... ben elle meurt, quoi. Toutefois, Moon Farming vous propose de créer votre ferme sur le satellite de la Terre. Avec des serres de partout, à gérer, pour faire pousser des trucs, et non, le canabis n'est pas proposé comme plante dans le jeu et il n'y a pas besoin d'aller si loin pour s'en procurer.Vous pourrez même planter des arbres et utiliser vos robots pour explorer les environs à la recherche de zones idéales où poser vos serres.Moon Farming, ça existe vraiment, ça sort prochainement sur PC, via Steam , et vous pouvez même tester gratuitement la démo.