Mushroom Wars 2 est sorti sur consoles

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fungi soit qui mal y pense

Mushroom Wars 2 est désormais disponible sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le jeu, signé MY.GAMES et Zillion Whales, est un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous allez envoyer vos troupes-champignon à la guerre.Dans des petits combats, avec des parties qui se veulent rapides, vous allez pouvoir soit jouer la campagne solo, soit vous frotter à d'autres joueurs via, entre autres, un mode compétitif dans lequel deux équipes de deux joueurs s'affrontent.La campagne solo propose une centaine de niveaux. De quoi voir venir avant d'en atteindre le bout.