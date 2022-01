- Le Parrain fête ses 50 ans

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Laisse le flingue. Prends les cannellonis.

L'un des plus grands films de tous les temps, j'ai cité Le Parrain, de Francis Ford Coppola, est sorti en 1972. Il fête donc cette année son demi-siècle.Pour l'occasion, le film s'offre une nouvelle sortie en salles, le 23 février prochain, et une sortie e Blu-ray 4K UHD un mois plus tard, le 23 mars. Ce seront même les trois films qui sortiront sous ce format.A voir, revoir et revoir encore. Reste que la VF, dans cette nouvelle bande-annonce, nous laisse dubitatifs. Est-ce réellement celle d'origine ? Si oui... euh... c'est bien la VO, en fait, hein.