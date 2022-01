- Never Mourn, un nouvel action-RPG pour PC

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Larme fatale

"Ne jamais pleurer", ou si vous préférez le vrai titre du jeu non traduit, "Never Mourn", est un action-RPG signé Primal Seed et prévu sur PC, via Steam Se déroulant dans un monde Dark Fantasy, proposant des éléments de roguelite, Never Mourn raconte l'histoire d'Irea, une mère bien décidée à sauver son enfant de la mort. Dans sa quête pour le sauver, elle va devenir la plus puissante des nécromanciennes. Le jeu va vous permettre d'alterner entre le monde des vivants et le monde des morts. Irea, armée d'une faux, va pouvoir combattre ses ennemis mais aussi ramener à la vie ses alliés. Divers sorts et capacités seront débloqués à chaque partie, avant de repartir à l'aventure.Aucune date de sortie n'a été, pour le moment, dévoilée. On l'espère quand même pour cette année.