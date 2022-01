- Dying Light 2 Stay Human : dernière vidéo

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ou pas...

Techland a mis en ligne la dernière vidéo de son Dying 2 Know, petite série de making-of de son jeu Dying Light 2 Stay Human. Et quand on dit "dernière", c'est effectivement le dernier épisode. Ce qui ne veut pas dire que ce sera la dernière vidéo du jeu à sortir avant le jeu lui-même. Non, non, non. On peut encore avoir droit à un Launch trailer, un Accolade Trailer ou un je-ne-sais-quoi trailer, tellement Techland aime faire des vidéos sur son jeu, ad nauseam.Cela dit, ça n'a pas douché notre enthousiasme. Vivement le 4 février prochain.Et voici, donc, ce fameux dernier épisode.