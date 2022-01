- Hero's Hour annoncé pour le premier mars

Publié le Mardi 25 janvier 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Petits sprites, grande attente !

Le premier gros projet de ThingOnItsOwn, Hero’s Hour, a été annoncé pour le premier mars sur Steam et GOG et ça a l’air pour le moins ambitieux !Goblinz Publishing nous promet un RPG en tour-par-tour dans un vaste monde généré procéduralement, avec de la construction de villes, des combats d’armées et un large panel de sorts et de classes jouables. Heureusement, il ne semble pas s’agir ici du premier jeu de Benjamin Hauer, développeur solitaire sur le projet et qui semble déjà s’être essayé à plusieurs prototypes, dont un, Lodestone, est posté sur sa page Itch.io.J’invite donc les fans de Heroes of Might and Magic à surveiller ce projet de près, et étant moi-même grande amatrice de jeux indépendants, je me suis empressée de l’ajouter à ma liste de souhait !