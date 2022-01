- Hidden Deep va vous faire flipper en accès anticipé sur Steam

Publié le Mardi 25 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Hidden Deep vient de sortir en accès anticipé sur Steam . Il est développé par Cogwheel Software et édité par Daedalic Entertainment.Le jeu, on vous le rappelle, vous plonge, c'est le cas de le dire, en pleine station sous-marine dont tous les membres d'équipage ont disparu. Au fond de la mer, vous allez mener l'enquête pour comprendre ce qui a bien pu se passer... mais attention, vous n'êtes pas seul...Ce thriller de science-fiction claustrophobique se joue en coop, à 4 et nécessite de coopérer pour s'en sortir. Autant dire que c'est mal barré.