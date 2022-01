(TEST) Aquarium Designer (PC)

Publié le Lundi 24 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bloup ! Bloup !

Quand elle était petite, Julia sauvait les animaux. Marins, si possible. Combien de tortues, de têtards, de grenouilles, d'écrevisses et de même de tanches, a-t-elle déposé dans la baignoire familiale, occasionnant les cris d'effrois de ses parents qui ne vérifiaient pas toujours ce qui se trouvait sous la mousse du bain ?Plus grande, on a vu Julia tenter de libérer des homars d'un restaurant, des poissons rouges d'une pêche aux canards de fête foraine et elle a même tenté d'adopter un vrai canard dans le cours d'eau d'à-côté de chez elle.Alors bon. On lui a proposé de tester un jeu sur des conneries d'aquariums. Et vous savez quoi ? Ben c'est pas une connerie, justement.