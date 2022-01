Les jeux vidéo les plus attendus en 2022

Publié le Mardi 25 janvier 2022 à 10:08:47 par Extérieur

En 2020 et 2021, les jeux vidéo ont largement gagné en popularité. Les confinements liés à la crise sanitaire aidant, cette industrie a vu ses chiffres se multiplier. Pourtant, de nombreux reports de date ont également été effectués. Pour se rattraper, les titres annoncés pour 2022 sont nombreux. Dans ce cadre, voici quelques très attendus par les gamers pour les mois à venir.Les propriétaires de PS5 pourront profiter de Horizon Forbidden West dès le 18 février prochain. Suite de l’épisode Zero Dawn, il proposera de nouvelles tribus et mettra en scène des personnages inédits. Des figures déjà présentes dans le premier volet reviendront également. Outre la nouvelle région à parcourir, cet opus de Guerilla Games permettra d’expérimenter de nouveaux gameplay. Sony a d’ailleurs récemment publié un nouveau trailer en 4K, disponible sur YouTube. Parmi les autres jeux attendus cette année sur PS5, on retrouve Dying Light 2 Stay Human. Après plusieurs reports de date, les fans de zombies pourront y jouer à partir de février prochain. Forspoken Steelrising, lui, s’adresse aux amateurs d’ambiance dystopique. Les joueurs pourront plonger au cœur d’une Révolution française cyberpunk dès le mois de juin.Concernant la Nintendo Switch, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp figure parmi les sorties les plus attendues de 2022. Elle est annoncée pour le 12 mars prochain alors que les développeurs ont initialement prévu une arrivée en décembre 2021. Quoi qu’il en soit, le titre est déjà disponible en précommande.En attendant, les joueurs pourront se divertir autour d’autres jeux comme Yu-Gi-Oh! Master Duel, commercialisé depuis le 19 janvier 2021. Pour les passionnés de casino, ils pourront également se distraire sur les plateformes en ligne dédiées. Pour connaître les meilleurs dans ce domaine en 2022, cliquez ici Le plus grand concurrent de PlayStation, Xbox, promet aussi de grands titres exclusifs. D’ici l’été prochain, les adeptes de cette enseigne devraient pouvoir se plonger dans l’univers de Redfall. Très énergique, drôle et explosif, ce jeu se déroule dans un monde envahi par les vampires. L’objectif consiste alors à tuer le plus d’ennemis possible. Pour y arriver, vous vous mettrez à la place d’un survivant doté de capacités exceptionnelles.Toujours dans la catégorie des FPS, c’est Crossfirex qui suscite aujourd’hui le plus d’excitation chez la communauté Xbox. Ce jeu légendaire sera commercialisé dès le 10 février 2022. Pour remarque, ces jeux seront également disponibles sur PC.Pour les fidèles du computer gaming, vous pourrez acheter The Day Before à partir du 21 juin 2022. Ce jeu en open world à la troisième personne est centré sur l’élimination de zombie. La scène se déroulera aux États-Unis, dans un monde post-pandémique. La mission du joueur sera d’abord d’éliminer les morts-vivants. En parallèle, il devra aussi résister face à d’autres humains qui luttent avec désespoir pour leur survie. Attendu pour le mois de mai prochain, Daylight 2 s’adresse aussi aux amateurs de Survival-Horror.Les fans de l’Enterprise, eux, peuvent se réjouir de la sortie de Star Trek : Résurgence pour ce printemps. Elden Ring, quant à lui, plaira aux plus férus de RPG. C’est le fruit du travail de Hidetaka Miyazaki et Georges R. R. Martin, ce qui promet de nombreuses aventures palpitantes.