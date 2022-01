Not For Broadcast est sorti

Publié le Mercredi 26 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Petit écran

Jeu développé par NotGames et édité par tinyBuild, Not For Broadcast vient de sortir sur Steam et Gog.com , au prix de 20,99 €, après plusieurs années d'accès ancitipé où il a reçu un excellent accueil.Vous jouez un réalisateur qui intègre le National Nightly News, le journal télé d'une chaîne dirigée par un gouvernement totalitaire. Vous allez devoir gérer le programme, choisir les angles de caméra, supprimer les propos inadéquats, faire également des choix moraux... et votre travail risque d'impacter la politique de tout le pays.Plus de 16 heures d'émissions sont ainsi à gérer dans le jeu.