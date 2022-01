- Une nouvelle bande-annonce pour Apex Legends

Publié le Mardi 25 janvier 2022 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Mad Maggie fait son entrée

EA et Respawn ont dévoilé une nouvelle bande-annonce concernant Apex Legends – Dissidence, la prochaine mise à jour majeure d’Apex qui sera lancée dans le monde le 8 février sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC.Cette bande-annonce présente Mad Maggie, la nouvelle Légende. Cheffe de guerre sanglante et personnage haut en couleur, elle s’est déjà fait connaitre auprès de la communauté en raison de son passé tumultueux avec Fuse et ses différentes tentatives de sabotage…D’autres informations seront révélées d’ici la sortie de la nouvelle saison. Est-ce que vous l’attendez avec impatience ?