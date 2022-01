- Thea 2 : The Shattering sort bientôt sur Xbox

Publié le Mardi 25 janvier 2022 à 11:40:00 par Julia Bourdin

Un portage… Deux portages…

Thea 2 : The Shaterring, suite de Thea : The Awakening est un jeu sorti sur PC en 2019 mélangeant le 4X, la stratégie en tour par tour, les RPGs et les jeux de cartes. Après une nouvelle phase d’améliorations, le jeu s’offrira un portage sur Xbox Series et Xbox One le 28 janvier.Dans ce jeu, vous allez pouvoir incarner une déité inspirée du panthéon slave qui doit s’occuper de quelques croyants lutant pour leur survie. Vous allez pouvoir les y aider en gérant l’exploration, la conquête, la diplomatie ou bien la guerre. Mais chacune de ses approches vous mènera à des aventures uniques dans des univers procéduralement générés. Un multijoueur coopératif est également disponible.Après une sortie peu acclamée par le public et les critiques, le jeu semble avoir retravaillé ses points faibles et proposera peut-être une meilleure expérience sur Xbox…