Aztech Forgotten Gods annoncé pour le 10 mars

Publié le Mercredi 26 janvier 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Aztech à poing

Dans Aztech Forgotten Gods, le studio mexicain Lienzo nous propose un voyage dans un mélange d'époque précolombienne et de cyberpunk. Vous allez incarner Achtli, une guerrière cybernétiquement améliorée, qui devra défendre seule sa cité de Tenochtitlan contre les dieux jaloux voulant détruire sa ville. Armée du Lightkeeper, un bras-arme qu’elle devra apprendre à maîtriser, elle va devoir traverser tous les obstacles sur sa route à la manière d’un runner, pour ensuite combattre ses ennemis. Et parmi eux, il y aura des boss gigantesques.Prévu sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, le jeu sort le 10 mars.A découvrir sur le site officiel du jeu , et en vidéo ci-dessous.